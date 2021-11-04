Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия сейчас не угрожает странам Балтии, однако, ситуация может измениться. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море», — заявил Столтеберг.

Он отметил, что в связи с этим альянс усилил готовность собственных войск, чтобы оперативно реагировать, если в этом будет необходимость.