НАТО призывает прекратить эскалацию в Карабахе

Североатлантический альянс выражает обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе и призывает стороны прекратить боевые действия. Соответствующее заявление спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймса Аппатурая опубликовано на сайте альянса.

«Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения», – указано в заявлении.

Альянс также призвал стороны конфликта возобновить переговоры о мирном урегулировании ситуации. (РИА Новости)