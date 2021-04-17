НАТО призвала РФ обеспечить свободу навигации в Черном море

В НАТО заявили, что России следует обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Twitter официального представителя альянса Оана Лунгеску.

По ее словам, в Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность насчет информации о том, что Россия «планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе».

«Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила Лунгеску.

По ее словам, «милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей» представляют угрозу для независимости Украины, а также подрывает стабильность в регионе. Кроме того, представитель альянса призвала Москву «к немедленной деэскалации, прекращению провокаций и уважению международных обязательств».

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

Ранее МИД Украины выразил протест Москве в связи с закрытием части акватории Черного моря для проведения военных учений.