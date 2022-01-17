Североатлантический альянс в понедельник опубликовал «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе», в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации, включая Пятую статью.

Как передает РИА Новости, согласно данной статье, нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

«На саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса», — говорится в документе.

Последствия атак в космосе «могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны» и «могут быть такими же разрушительными» для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения.

«Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае», — подчеркивается в документе.

В «Политике» также отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой.

При этом в альянсе отмечают, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права, включая Устав ООН.