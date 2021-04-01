НАТО обвинил Россию в подрыве работы ОБСЕ

Представитель НАТО заявил РИА «Новости», что Россия подрывает усилия ОБСЕ по деэскалации конфликта на востоке Украины.

«Сегодня союзники по НАТО встретились в рамках Североатлантического совета, чтобы обменяться мнением о текущем положении с безопасностью в регионе Черного моря. Союзники разделили свою озабоченность по поводу недавней крупномасштабной военной активности России на территории и у границ Украины», — заявили в НАТО.

Эскалация конфликта в Донбассе произошла в прошедшую пятницу, 26 марта. возле поселка Шумы в Донецкой области, где погибли четверо украинских военных.

До этого, 27 июля 2020 года были заключены договоренности по деэскалации напряженности при посредничестве ОБСЕ.