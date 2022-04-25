Швеция получила конкретные обещания от Великобритании и США о защите во время процесса подачи заявления на членство в НАТО. Речь идет об усилении военного присутствия, расширенных военных учениях и «мощной политической поддержке» со стороны стран НАТО, сообщает в понедельник со ссылкой на правительственные источники газета Aftonbladet.

«Правительство получило информацию, в частности, из США и Великобритании о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявки, — пояснил изданию источник в правительстве. — Речь идет о значительной политической поддержке со стороны стран НАТО, расширенных учениях, усиления присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным угрозам, киберугрозам и обычным угрозам».

Источник утверждает, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО после подачи заявления. Хотя другой собеседник издания указал, что страны НАТО не могут выражать какие-либо формальные гарантии защиты государствам, которые не являются членами альянса.