НАТО не собирается возвращаться в Афганистан, заявил в интервью телеканалу Sky News министр обороны Британии Бен Уоллес.
«Не в наших планах возвращаться обратно», — прокомментировал Уоллес слова журналистки и том, намеревается ли НАТО перегруппироваться и взять Кабул под контроль.
«Я признаю, что «Талибан«* контролирует страну … Я имею в виду, что не нужно быть политологом, чтобы понять ситуацию», — добавил он.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. (РИА Новости)