Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс никогда не пойдет на компромисс с Россией по вопросу принятия Украины в свой состав. Об этом сообщает РИА «Новости».

«НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией о праве Украины выбирать свой путь и претендовать на вступление в альянс», — подчеркнул он.

При этом Столтенберг добавил, что НАТО готов вести диалог с Москвой, и предложил созвать заседание Совета НАТО-Россия в начале 2022 года.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия ни за что не позволит разместить инфраструктуру НАТО на территории Украины и Грузии.