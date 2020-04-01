НАТО не признает т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе

НАТО не признает т.н. «выборы», проведенные в Нагорном Карабахе.

Об этом на своей странице в facebook написал спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в связи с незаконными «выборами», проведенными 31 марта 2020 года на оккупированной территории Азербайджана.

«Что касается т.н. «парламентских и президентских выборов», которые состоялись 31 марта в Нагорном Карабахе, то НАТО не принимает результатов этих «выборов» как влияющих на правовой статус Нагорного Карабаха, и подчеркивает, что результаты никак не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха, или итоги продолжающихся переговоров о том, чтобы принести прочное и мирное урегулирование в нагорно-карабахский конфликт. НАТО поддерживает Минскую группу ОБСЕ, включая недавнее заявление сопредседателей по этому вопросу», — говорится в публикации.