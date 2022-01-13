Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО не откажется от политики открытых дверей, несмотря на требование России не принимать в альянс страны, входившие в состав СССР. Об этом сообщает ТАСС.

«Дверь НАТО открыта, если страны хотят вступить [в альянс], это их суверенное право. <…> Дверь НАТО открыта, это основополагающий принцип, от которого РФ пытается заставить нас отказаться. Мы этого не сделаем», — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США рассчитывают на продолжение дипломатического диалога с Россией. Однако Вашингтон готов и к тому, что диалог завершится, добавил он.