Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готовит новую архитектуру безопасности на восточном фланге, который изменился после вступления Финляндии в альянс.

Как передает «Известия», об этом 7 апреля сообщил портал Bursa.

«Это место, где Североатлантический альянс укрепляет свое присутствие на восточном фланге. Я рад видеть здесь союзников из Польши, Португалии, Северной Македонии, тренирующихся вместе с румынскими военными и готовых стать частью новой архитектуры обороны и сдерживания НАТО, которую альянс разрабатывает в настоящее время», — сказал Джоанэ в ходе посещения многонациональной бригады «Юг — Восток» в Крайове на юге Румынии.

По словам замгенсека, военный блок должен продолжать поддерживать Украину и в то же время укреплять оборону и сдерживание на восточном фланге, так как он сильно изменился после присоединения Финляндии и в свете вероятного включения в альянс Швеции.

«Это будет восточный фланг от Баренцева до Балтийского моря, до Черного моря и Дуная и до Средиземного моря», — заявил Джоанэ.

Он добавил, что НАТО пока не видит риска для безопасности стран НАТО, однако отметил, что очевидные риски не всегда составляют полную картину происходящего. Он также назвал Россию «непредсказуемой и опасной страной».