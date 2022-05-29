Итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало заявил, что новая стратегическая концепция Североатлантического, которую планируется принять на саммите альянса в Мадриде в июне, будет включать Китай, а также изменение «отношения к России». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Мадриде примут стратегическую концепцию, которая введет альянс в XXI век с учетом всех существующих вызовов. Например, киберугрозы, гибридные угрозы, новые технологии и климатические изменения.

«Мы поменяем отношение к России, которая в последнем документе считалась партнером, а также внесем Китай, который до сих пор не фигурировал в стратегии», — утверждает Мария Тало.

Он отметил, что также будет обсуждаться тема вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегия НАТО, которую альянс обсудит на саммите в Мадриде в июне, не будет рассматривать Россию как стратегического партнера.