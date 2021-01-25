Наступит ли после Карабаха долгожданный мир и в Сирии?

В этом году с момента начала гражданской войны в Сирии минует 10 лет. Локальное гражданское противостояние постепенно переросло в восстание против режима Башара Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

Попытаемся проанализировать основные причины неспособности режима Асада положить конец затяжной гражданской войне. Повстанческие силы до сих пор не смогли свергнуть режим Асада. Страна превратилась в арену противоборства между шиитскими силами, возглавляемыми Ираном, и суннитским лагерем, поддерживаемым Саудовской Аравией, Турцией и Катаром. За это время Сирия пережила вторжение Исламского государства (ИГИЛ) и военное вмешательство Запада и России. США оказали поддержку курдским боевикам, с которыми воюет Турцией уже на сирийской территории. А режим Асада получил сильную внешнюю поддержку в лице Ирана и России и косвенную со стороны Китая.

ИГИЛ боролся как с режимом Асада, так и с сирийской оппозицией. ИГИЛ удалось получить контроль над значительной частью страны и экономическими рычагами гражданской войны. Контроль над нефтяными и газовыми месторождениями и маршрутами снабжения, которые связывали маршруты подкреплений повстанцев, были значительным достижением. Эта демонстрация силы привела к усилению вмешательства региональных и международных держав.

Тем временем сирийские повстанцы были раздроблены, а сами региональные покровители разделились, что привело к отсутствию последовательной стратегии при одновременной борьбе с ИГИЛ. Западные силы переключили свое основное внимание на борьбу с ИГИЛ. На фоне всего изложенного режим Асада не смог положить конец вооруженному восстанию.

Анализ всех этих разнонаправленных действий различных сил и коалиций показывает, что глобальная геополитика благоприятствовала выживанию режима Асада. Среди сирийской оппозиции отсутствует единство, хотя были попытки внешних сил по ее объединению.

Сирийский конфликт — это больше, чем просто сектантское противостояние между Саудовской Аравией и Ираном, скорее — отражение «меняющейся геостратегической динамики». В этом процессе роль России стоит особняком.

Вмешательство России в конфликт было оформлено как приглашение действующего правительства и под предлогом защиты от ИГИЛ. Это придало России большую легитимность по сравнению с интервенцией США. Причины разногласий между Саудовской Аравией и Катаром, что существенно повлияло на слаженность действий вооруженной оппозиции, все еще остаются загадкой. Почему они, суннитские державы Ближнего Востока, не могут оставить в стороне свои разногласия и сосредоточиться на устранении шиитского препятствия? Этот вопрос остается открытым.

Разделение суннитских стран на два региональных лагеря привело к разногласиям касательно поддержки сирийской оппозиции. Нестабильность в Сирии создала проблему для Запада, поскольку война породила среду для радикалов и экстремистов. В отсутствие сильной альтернативы Асаду со стороны оппозиции Запад не заинтересован в его свержении. Вместо этого Запад предпочтет вести с ним переговоры, поскольку только сильный лидер может подавить религиозный радикализм.

Кроме того, свою роль сыграла неспособность Лиги арабских государств (ЛАГ) добиться мира в конце 2011 года. ЛАГ приняла резолюцию, осуждающую насилие и призывающую к диалогу. Вскоре эта договоренность была нарушена сирийским режимом, который впоследствии был изолирован ЛАГ. Частично неудача была вызвана тем, что сирийская оппозиция была слишком разобщенной, чтобы создать сильный единый фронт для переговоров с Асадом.

Здесь также можно отметить и двуличие США, поскольку они открыто вмешались только тогда, когда ИГИЛ напал на Сирию. США атаковали не только ИГИЛ, но и другие исламистские группировки, которые боролись против режима Асада. Это разочаровало сирийцев, так как США не вступили в бой с силами Асада, которые демонстрируют жестокость по отношению к населению. США же вместо защиты гражданского населения атаковали джихадистов. Несомненно, это доказывает, что для Вашингтона джихадисты были главным приоритетом даже в условиях гражданской войны.

Одним из самых серьезных сторонников Асада является Иран, который оказал огромную помощь в виде поставок оружия, обучения правительственных войск, финансирования, политической поддержки и даже направления в зону боевых действий военного персонала. Однако ресурсы Ирана из-за международных санкций ограничены. Кроме того, у Ирана есть и другое направление – поддержка хуситов в Йемене.

Саудовская Аравия, Катар и Турция оказывают значительную поддержку сирийским повстанцам в виде поставок им оружия, финансовой помощи и политической пропаганды. Но в целом стороны не рассматривают Башара Асада как политика, способного положить конец войне.

В сирийском конфликте переплетены не только интересы региональных сил, но и крупных мировых центров. Силы за пределами региона оказывают огромное влияние на обе стороны конфликта и на его исход. Санкции Запада усугубляют трудности режима Асада в плане эффективности в военном отношении или в управлении провинциями, находящимися под его контролем. Сопротивление Запада по включению Асада в мирные переговоры, без сомнения, сузило пространство для сирийского лидера в его попытках положить конец войне.

Однако, участие Запада в этом конфликте непоследовательное и хаотичное, отсутствует политическая воля для прямого вмешательства даже после применения химического оружия со стороны Асада. Понятно, что одна из причин этого — усталость США от войны с терроризмом.

Вместе с тем стоит отметить, что вмешательство России в этот конфликт оказало существенное влияние на ход гражданской войны и борьбу с террористическими группировками. В сентябре 2015 года Совет Федерации в ответ на просьбу президента Сирии Башара Асада дал согласие на использование российских Вооружённых сил для борьбы с терроризмом в Сирии. 30 сентября 2015 года авиационная группа ВВС России в Сирии приступила к нанесению ударов по объектам антиправительственных сил. Атаки ВВС России помогли силам режима Асада вернуть себе значительные территории. Участие России на стороне Асада усложняет ситуацию, поскольку в случае, если Запад решит атаковать силы режима Асада, то это может спровоцировать прямую военную конфронтацию с Россией.

Россия кровно заинтересована в поддержке Асада как своего союзника. Вмешавшись в гражданскую войну, исход которой складывался не в пользу правящего режима, Россия переломила ситуацию и коренным образом изменила ход конфликта.

Москва также может похвастаться хоть и умеренными, но реальными политическими успехами — усадив за стол переговоров Турцию и Иран, она вернула себе роль влиятельного игрока ближневосточной политики.

А теперь, уже в свете новых геополитических реалий, сложившихся на Южном Кавказе по итогам 44-дневной войны в Карабахе, а также тесной кооперации России и Турции в регионе, не исключено, что ситуация в Сирии тоже может измениться в направлении установления долгожданного и прочного мира. Но при этом следует принять в расчет будущие шаги новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Растерзанная войной Сирия – исключительно лакомый кусок для США для дестабилизации ситуации вблизи границ Ирана.

Специально для # Агамирза Эйбатов