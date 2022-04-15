«Наверняка вы узнали этого красавчика! Конечно же, это альпака, которого чуть более 6 месяцев назад мы привезли из контактного зоопарка к нам на ферму. За это время он прибавил более 25 кг в весе, стал окружен любовью и заботой сотрудников фермы, наших дорогих гостей и, конечно же, своих сородичей!», – таким радостным сообщением порадовали сегодня сотрудники фермы «Alpaka Azerbaijan» в Шамахы, разместив фотографию настрадавшегося животного на своей странице в Instagram.

Как сообщает #, спасенного альпаку по имени Карамель не узнать. Выглядит он просто замечательно — ухоженный, здоровый внешний вид, и теперь уже с трудом верится в то, что на ферму альпаку привезли буквально умирающим и изнеможденным.

В новой жизни альпака обрел и новое имя. Теперь его звать не Карамель, как раньше, а Хан.

Напомним, что альпака содержался в частном контактном зоопарке ZooBulvar в Баку, где едва не скончался от ужасных условий и голода. Благодаря зоозащитникам и журналистам, которые придали этой истории широкую огласку, альпаку удалось отобрать, а точнее — спасти от рук безответственных бизнесменов, и перевезти на ферму в Шамахы.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана позаботилось о судьбе измученного животного и 26 августа 2021 года спасенный альпака был доставлен на ферму:

«Когда он вышел из машины, мы с коллегами встретили его и обняли, очень обрадовавшись, что в нашей семье появился еще один альпака. Расстраивало то, что из-за отсутствия необходимого ухода на нем были раны, но мы знали, что спустя какое-то время они заживут, и альпака будет чувствовать себя лучше», — вспоминают на ферме.

С тех пор альпака Карамель–Хан стал всеобщим любимцем. За его судьбой активно следят защитники животных, а гости фермы «Alpaka Azerbaijan» относятся к нему с особой теплотой и любовью.