Наши соотечественники в Канаде разработали мобильное приложение для популярности

Приложение Hype Simulator, имитирующее популярность, создано проживающими в Канаде азербайджанцами – Аждаром Гасымовым и Улькер Ахундзаде, уже занимает в США и Канаде одно из первых мест по числу пользователей с $0 расходов.

По словам У.Ахундзаде, мобильное приложение, разработанное 6 месяцев назад, опередив все мобильные приложения в Америке и Канаде, в том числе миллионы гигантских приложений, таких как Zoom, Youtube, TikTok, Instagram, Facebook и WhatsApp, вышло на 1-е место. Данное мобильное приложение дает многим людям желанное чувство популярности.

«С момента применения вам предоставляется два выбора, такие как “Уже популярен” или “Идущий к популярности” (Celebrity or Going Viral). Эта программа имеет более 3.5 миллиона скачиваний, в течение последних 3 недель их количество превысило 2 миллиона», — сказала наша соотечественница.

В настоящее время молодые специалисты работают над мобильным приложением «Утративший популярность», являющимся 3-м выбором (Canceled mode).

Отметим, что Аждар Гасымов и Улькер Ахундзаде – супруги. А.Гасымов работает менеджером в компании «Software Developer». У.Ахундзаде окончила Университет Ватерлоо по специальности «Компьютерные науки». Ее отец – директор факультета математики и бизнес-программ Университета Ватерлоо, профессор Ильхам Ахундов. В 2016 году И.Ахундов за диаспорскую деятельность был награжден Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым медалью «Tерегги».