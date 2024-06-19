ЕС хочет, чтобы Азербайджан обеспечил топливом российский газопровод в Украине. Об этом пишет издание Politico.

С тех пор как Россия начала войну в Украине, ЕС укрепляет свои энергетические связи с Азербайджаном. Чиновники ЕС обратились к Азербайджану с планом транспортировки азербайджанского газа в Европу через Украину. Это предложение является способом сохранить поток природного газа в Европу, отрезав его от России, когда срок действия транзитного соглашения между Киевом и Москвой истечет в конце года.

Евросоюз ранее заявлял, что готов допустить истечение срока действия сделки, поскольку уверен, что достаточное количество энергоносителей поступает из других стран.

«Европейский Союз и транзитные страны, с которыми мы ведем переговоры, обратились к Азербайджану по этому вопросу», – подчеркнул старший советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев в интервью Politico.

«В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс», – добавил он. «Я бы воздержался от указания временных рамок, но, повторюсь, было… обращение, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности».

Азербайджанская схема объясняется растущим беспокойством в ряде стран ЕС, включая Словакию и Венгрию, которые давно полагаются на трубопровод для обеспечения энергией промышленности и отопления домов.

«Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда речь идет о прекращении транзита через Украину, из-за существующих инфраструктурных узких мест в европейской газовой системе», – сказал дипломат одной из стран Центральной Европы.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Европейской комиссии по энергетической политике Тим Макфи сообщил Politico, что «Комиссия очень тесно сотрудничает с пострадавшими странами-членами, чтобы найти альтернативные поставки и маршруты».

Насколько отвечает интересам Азербайджана такой план? Согласится ли на него Украина? И позволит ли Россия воспользоваться своими трубами между Азербайджаном и Украиной?

Оценить происходящее по просьбе # взялись известные эксперты.

Политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов отметил, что еще в июле 2022 года, во время пребывания в Баку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетической области между Азербайджаном и Евросоюзом. «И была достигнута договоренность об увеличении поставок газа в Европу из Азербайджана буквально в ближайшие годы. Это серьезный показатель. Это очень важный элемент наших взаимоотношений с ЕС уже после того как на Россию были наложены санкции.

Азербайджан и сегодня поставляет углеводороды, газ в европейские страны. В частности, на Балканский полуостров, в другие государства ЕС. Открыт интерконнектор, который обеспечивает газом Болгарию, Румынию, Грецию. Это реальность сегодня, и не считаться с этим невозможно», — говорит профессор.

Он считает понятным, что озвученный вариант будущих поставок вызовет раздражение у России. «Понятно и то, что Россия, будучи практически изолирована в результате западных санкций, станет болезненно реагировать на всё это. Но здесь, я думаю, сработает дипломатический фактор. Мы с Россией наладили достаточно тесные взаимоотношения. Между нами подписаны договора, соглашения о сотрудничестве. И я думаю, что в этом контексте, во всяком случае, даже если и будет недовольство, то серьезных разногласий не предвидится. Мы с Россией сотрудничаем в ряде других направлений, в других сферах, и Москва это высоко ценит, понимает. Мы не присоединяемся к санкциям против России, мы также не поставляем оружие Украине, и признаем при этом ее территориальную целостность, оказывая ей гуманитарную помощь. В Москве и это хорошо понимают.

И я думаю, что в контексте вышеописанных интеграционных процессов мы продолжим наш курс, нашу линию на обеспечение Европы газом и будем естественно обеспечивать энергетическую безопасность этого континента», — заключил Садыхов.

Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, руководитель магистерской программы по дипломатии Станислав Ткаченко считает, что газовая война, объявленная США и Европейским Союзом России еще до начала специальной военной операции, сейчас в самом разгаре. «Как и у всякой пока еще не завершившейся войны, у нее пока нет победителей, но уже есть проигравшие. В данном случае это все вовлеченные в нее стороны. Россия в первой половине 2022 года лишилась своего главного покупателя природного газа – ЕС. После подрыва в сентябре 2022 года трех ниток газопровода «Северный поток» Россия даже физически лишена возможности поставлять газ на этот рынок в прежних объемах. ЕС, со своей стороны, столкнулся в 2022 году с острым энергетическим кризисом, за которым последовал спад многих отраслей промышленности государств Северной и Центральной Европы, потребляющих российский газ: Германии, Польши, Чехии, Балтийских стран, Финляндии.

Сегодня в отношениях России и Европы экономический рационализм уступил место логике конфликта, желанию ослабить противника и уменьшить его возможности использовать ресурсы оппонента для собственного усиления. Санкции ЕС лишили российский бизнес доступа к западным технологиям, инвестициям, страховым и консалтинговым услугам. Россия в ответ переориентировала часть поставок своих ресурсов на рынки Азии и других регионов планеты, тем самым обострив энергетический кризис в Европе и ускорив ее деиндустриализацию», — отметил профессор.

По его мнению, в условиях ведущейся гибридной войны России и Европы любое предложение о восстановлении сотрудничества, либо об использовании российского транспортно-логистического потенциала для решения актуальных проблем в государствах Европейского Союза вызывает в Москве интерес только в негативном смысле. «В этой ситуации появляется возможность узнать, где в экономике ЕС кроются проблемы с тем, чтобы их сохранить или даже обострить. Правительство России старается не вмешиваться в дела частных компаний, поддерживающих отношения с партнерами в Европе, на микроуровне взаимодействие российского бизнеса и компаний из стран ЕС Москвой даже поощряется. Но энергетика – совершенно особая сфера, и здесь сегодня сотрудничеству между Россией и Европой просто нет места.

Исходя из указанных выше оценок, Россия будет с интересом наблюдать за дискуссией между Баку и Брюсселем относительно использования российских газопроводов для расширения объемов поставок азербайджанского газа европейским потребителям. Назовем главные факторы, которые с точки зрения России, являются решающими при определении ее отношения к данной идее.

Россия знает, что добыча нефти в Азербайджане падает, поэтому для стабилизации бюджетных доходов и сохранения положительных темпов экономического роста Азербайджану нужно увеличивать экспорт газа. Производство товарного газа в Азербайджане растет, хотя и не слишком значительными темпами. Планируется увеличение газодобычи на 7 процентов в 2023-2026 гг. Для того, чтобы экспортировать этот растущий объем газа, Баку не нуждается в российских газопроводах. Мощностей газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и Транс-Анатолийского газопровода, с учетом проектов их расширения пропускной способности к 2027 году, вполне достаточно для того, чтобы поставлять на внешние рынки весь добываемый в Азербайджане газ. Россия не поддержит проекты поставок азербайджанского газа на традиционные для нее рынки некоторых стран Европы (Венгрии, Словакии, Германии и ряда других). Это противоречит реалистической логике международных отношений, в соответствии с которой помощь недружественным государствам недопустима. Именно этой логике сейчас привержена Россия, разочаровавшаяся в надеждах на то, что экономическая взаимозависимость между ней и странами ЕС приведет к снижению остроты споров относительно фундаментальных принципов европейской безопасности. Странам ЕС, прежде закупавшим российский газ, а теперь отказавшихся это делать, предстоит решать свои проблемы самостоятельно, без помощи Москвы. Можно допустить в теории, что правительство России попытается использовать заинтересованность Европы и Азербайджана в обсуждаемой сделке для того, чтобы частично восстановить объемы своих поставок газа потребителям в Турции, на Ближнем Востоке и в Южной Европе. Рост поставок газа из Азербайджана на рынок Турции в течение последнего десятилетия привел к сокращению на нем доли России. Также безрезультатными оказались переговоры о создании в Турции крупного газового хаба, через который Россия могла бы поставлять свой газ, смешанный с газом из Азербайджана и Ирана, европейским потребителям. Вместо обещанной изначально миссии транзитера газа из трех государств, Турция решила, что будет закупать у них дешевый газ, производить из него СПГ, и по мировым ценам продавать его на глобальном рынке. Россия такую идею Анкары отвергла на самом высоком уровне. Планируемый вот уже почти полгода визит президента России В.Путина, важной частью которого должно было стать подписание договора о турецком газовом хабе, постоянно откладывается, что свидетельствует о трудном характере ведущихся переговоров», — рассказал специалист.

В заключение он отметил, что обсуждение политиками ЕС и Азербайджана вопросов доступа к российской газотранспортной системе бесперспективно. «Такого покушения на свой суверенитет Россия не допустит, она единолично управляет своими трубопроводами, и допускать иностранцев в эту область не планирует. Кремль с удовлетворением наблюдает за кризисом в европейской промышленности, бегством промышленных капиталов из Европы в США, Индию и Китай. Нынешние процессы в этой сфере экономики Европы ее полностью устраивают», — заявил доктор Ткаченко.

Похожую в главном мысль высказал и эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Олександр Краев. По его словам, тут конечно главный вопрос состоит в том, что Россия будет против подобного решения, особенно сейчас, когда на фоне «формулы мира» Киева, на фоне предложений Путина (он говорит о мире, но все понимают, что подразумевается передышка для новой войны) для россиян очень важно сохранить возможность восстановления энергетических отношений с Европой.

«И соответственно, как мы помним, Путин сам предлагал, чтобы взамен на прекращение огня, прекращение войны сняли все санкции. В том числе, получается, и энергетические – для того, чтобы Россия смогла снова вернуться на европейский рынок. То есть, с этой точки зрения, и из последних заявлений Кремля это очевидно, для них любое изменение статус-кво является нецелесообразным. Они заинтересованы только в том, чтобы вернуться к состоянию отношений, которое было перед полномасштабным вторжением, но при этом сохранить за собой временно оккупированные области», — говорит аналитик.

Поэтому Россия точно не будет заинтересована давать возможность поставлять через свою территорию любое топливо, считает он. «Россия точно не будет заинтересована в том, чтобы дать Азербайджану возможность таким образом сотрудничать с Украиной и Западом. Ну и глядя на то, как Россия до сих пор пытается искать союзников, подкупать другие страны, мне кажется, Москва может попробовать сама убедить Азербайджан каким-то образом сотрудничать скорее с ней, нежели выходить через нее на европейский рынок. Хотя всем очевидно, что для Азербайджана в таком партнерстве с Россией места будет мало, в то время как европейский нефтегазовый рынок, и в принципе энергетический рынок, сейчас требует новых поставщиков, и потому именно там у Азербайджана были бы неплохие дополнительные перспективы. И экономические, и политические – потому что мы все понимаем, что экономика с политикой идут рука об руку. Но повторю все-таки свой главный тезис – к несчастью для всех сторон этого потенциального проекта, Россия сейчас не даст возможности адекватно его воплощать», — заключил Краев.