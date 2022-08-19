Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $775 миллионов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, а также ЗРК NASAMS.

Об этом заявили в Пентагоне.

Украина получит:

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;

15 беспилотников Sky Eagle-это разведывательные дроны, специально разработанные для ВМС;

ракеты HARM для борьбы с радарами;

противотанковые комплексы TOW;

тысячу.

Отмечается, что это уже вторая партия противорадиолокационных ракет HARM, которую США передали Украине. Кроме того, была осуществлена их интеграция с истребителями МиГ.

Как отмечают в Пентагоне, США передадут Украине ЗРК NASAMS. Процесс продлится два-три месяца.

С начала полномасштабного вторжения РФ США направили на военную помощь Украине $10,6 млрд. Сейчас изучается возможность поставок Украине вооружений, «которые позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны.