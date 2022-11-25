Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

«Эти спутниковые снимки демонстрируют, как российская война повлияла на инфраструктуру в Украине», — отмечается в публикации.

На фотографиях видно, что значительная часть Украины не освещена, тогда как соседние страны, Россия имеют достаточно электропитания.

Кроме того, обнародованы сравнительные спутниковые фото территории Украины до и после ракетных обстрелов РФ, когда основные электростанции и узлы были выведены из строя.

Как сообщал Укринформ, 23 ноября российские войска обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. По всей Украине были задействованы аварийные и плановые отключения электроэнергии. Кроме того, из-за снижения частоты в энергосистеме на трех украинских АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.

По состоянию на 25 ноября все атомные электростанции на подконтрольной правительству территории Украины уже подключены к энергосистеме. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас производители электроэнергии покрывают на 70% потребности потребителей.