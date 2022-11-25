Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.
«Эти спутниковые снимки демонстрируют, как российская война повлияла на инфраструктуру в Украине», — отмечается в публикации.
На фотографиях видно, что значительная часть Украины не освещена, тогда как соседние страны, Россия имеют достаточно электропитания.
Кроме того, обнародованы сравнительные спутниковые фото территории Украины до и после ракетных обстрелов РФ, когда основные электростанции и узлы были выведены из строя.
Как сообщал Укринформ, 23 ноября российские войска обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. По всей Украине были задействованы аварийные и плановые отключения электроэнергии. Кроме того, из-за снижения частоты в энергосистеме на трех украинских АЭС сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены.
По состоянию на 25 ноября все атомные электростанции на подконтрольной правительству территории Украины уже подключены к энергосистеме. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас производители электроэнергии покрывают на 70% потребности потребителей.