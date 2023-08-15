Современная Европа не может быть привлекательной для «здорового человека», заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на московской конференции по международной безопасности.

«Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу — такое количество разного рода извращений там расплодилось», — сказал он.

Нарышкин предостерег россиян от поездок в европейские страны, поскольку, по его мнению, там им грозит опасность. «Человек создан по образу и подобию божьему, а западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами», — отметил Нарышкин.

В связи с этим директор СВР раскритиковал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором тот сравнил Европу с цветущим садом, а остальной мир — с джунглями, хотя сам западный чиновник впоследствии извинился за эту фразу.

Примечательно, что члены семьи директора СВР предпочитают отдыхать именно в Европе. В апреле этого года его жену Татьяну Нарышкину заметили в Париже. Супругу главного российского разведчика сфотографировали в автомобиле Mercedes S-класса стоимостью $100 тысяч, принадлежащего посольству РФ.

Дочь Нарышкина Вероника любит курорты Греции и Италии, а летом прошлого года она отправилась в Турцию — страну НАТО, писал «Проект». Члены семьи главы СВР до сих пор не попали под санкции ЕС, хотя сам Нарышкин был внесен в черный список еще после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда он занимал пост спикера Госдумы.