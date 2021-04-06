Нарушения бюджетного законодательства «рулят» — парламентский комитет обсудит отчет Счетной палаты

Итоги работы Счетной палаты (СП) отметились богатым «урожаем» всевозможных финансовых нарушений, выявив искажений в финотчетности аж на 412 млн манатов. В довесок этому, высший общественный орган финансового контроля посодействовал возвращению в государственный бюджет 52 млн манатов, говорится в недавней финансовой отчетности этого учреждения.

К первой группе нарушений СП относит в основном случаи искажения информации в бухгалтерской отчетности. Результаты ее контрольных мероприятий показывают, что финансовая отчетность составлена с искажениями на общую сумму 412,4 млн манатов. Сюда же входят искажения, вызванные дефектным ведением инвентаризации, занижения или отсутствия суммы кредиторской и дебиторской задолженности. Соответственно, ко второй группе относятся случаи, когда суммы не отражаются корректно в финансовой отчетности или указаны некорректно в рамках одного отчета. Сюда входят нарушения на сумму 335,4 млн манатов.

В довесок этому, из 452 недочетов, выявленных за минувший год, 199 или 56,6% фактов обусловлены нарушением бюджетного законодательства. Для наглядности, в прошлом году было установлено 101 нарушение законодательства о государственных закупках, 82 — о вложениях средств, 34 — налогового и таможенного характера, 20 из них касались законодательства о государственной собственности. В том числе обнаружено 16 нарушений в области законодательства о внебюджетном фонде, социальном обеспечении и социальной защите.

Тут нелишне заметить, что прошло уже свыше пяти лет, как структура приступила к процессу классификации нарушений и недостатков, группируя имеющиеся недочеты, согласно первично подготовленному классификатору. Если быть точнее, это новшество опиралось на богатый международный опыт — коллегия надзорной организации, проанализировав опыт других стран, особенно опыт России и Казахстана, разработала свою информационную базу. Это позволило сгруппировать нарушения и недостатки на основании соответствующих законодательных актов, в том числе бюджетного законодательства, законодательных норм в области капитальных вложений (строительства), государственной собственности.

Также был классифицирован подсчет, сбор и выплаты доходов в государственный бюджет, объем государственного долга, принципы бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в сфере внебюджетных фондов, социального обеспечения и социальной защиты. В итоге прошлый год оказался «урожайным» особенно на претензии к бюджетным организациям. Среди них наиболее часто встречались проблемы, связанные с реализацией в сфере бюджетного законодательства, организацией бухгалтерского учета и обеспечением отчетности, а также нарушения требований нормативных актов, регулирующих процесс госзакупок и капитальные вложения. Между тем, в позапрошлом году на законодательном уровне было отменено полномочие палаты рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание, которое этот орган получил в результате законодательных правок двумя годами ранее.

Напомним, что в 2017 году Милли Меджлис счел актуальным вопрос расширения полномочий парламентского фискального подразделения с тем, чтобы заполнить пустоты в соответствующем законодательстве и придать полновесности его деятельности, и работа в этом направлении завершилась удачно. Говоря доступным языком, функции парламентской структуры состоят из доведения до общественности посредством сайта и обнародываемых годовых отчетов результатов проверок даже в мало-мальски важных организациях, в которые государство и даже муниципалитеты вкладывают бюджетные средства. С прозрачностью у нее полный порядок, информационный портал обновляется регулярно, о чем свидетельствуют результаты мониторингов, а вот что касается полномочий и части технических возможностей, которые необходимы для полноценного выполнения упомянутых функций, — с этим была неувязка. У нее недостаточно инструментов для воздействия. Кстати, у ее аналога в Минфине — имеется в виду Государственная служба финансового контроля – в этом плане «руки» куда длиннее».

Словом, новое полномочие усиливало возможности СП, к тому же новый подход к сфере деятельности «ушей и глаз народа» пришел в соответствие с задачами того времени, однако позже СП лишился этого права. В минувшем году структура определила меры по восстановлению 55,2 млн манатов в денежном и натуральном выражении. Из этой суммы восстановлено 51,9 млн манатов. При этом 51,1 млн манатов восстановлено в денежном выражении.

Отчет палаты 8 апреля будет вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В завершение скажем, что Счетная палата не обладает правом вести следствие, и если обнаружено грубое нарушение, выявленные факты всего лишь передаются в соответствующие, обозначенные законом органы. Кроме всего прочего, в нашей практике этой структуре приходится согласовывать, какие предприятия она будет проверять, несмотря на то, что, согласно Конституции Азербайджана, орган высшего финансового контроля не должен подчиняться какому-либо другому ведомству. Эксперты также склонны констатировать обобщенный характер отчетов упомянутой организации, так как ее задачей является не только проверка целевого расходования госфинансов, но также мониторинг эффективности этого процесса.

А ведь нередко случается так, что начальник местной, например, коммунальной службы, с одной стороны, уложился в рекомендации, а отдача от деятельности руководимой им конторы почти нулевая. Потому в рамках предоставленных полномочий палата имеет право проверять все структуры — законодательство при этом также определяет организации, полномочные обращаться в палату для проведения проверок.