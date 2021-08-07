Народное собрание (парламент) Болгарии проведет в среду, 11 августа, голосование по выбору новых премьер-министра и правительства страны, предложенных победителем досрочных парламентских выборов 11 июля партией «Есть такой народ» (ЕТН). Об этом в субботу в интервью Болгарскому национальному радио сообщила председатель парламента Ива Митева.

«Ожидаю, что голосование о правительстве ЕТН пройдет в пленарном зале во время регулярного заседания в среду. Из заявок парламентских групп понимаю, что они еще обдумывают свое решение и хотят еще немного времени», — сообщила Митева. Она уточнила, что до момента проведения голосования в Народном собрании есть возможность изменить список кандидатов на министерские посты.

В пятницу кандидат на должность главы правительства Болгарии от ЕТН Пламен Николов представил президенту Румену Радеву предложения по структуре и новому составу правительства страны, а глава государства подписал указ, которым предлагает 46-му Народному собранию «избрать Пламена Николова — кандидата на пост премьер-министра, выдвинутого партией «Есть такой народ», — премьером».

Однако на данный момент ни одна из представленных в парламенте политических партий не заявила о своей однозначной поддержке нового правительства, предложенного ЕТН, высказав сомнения в адрес ряда кандидатов на министерские посты, а депутаты от коалиции в составе партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) уже заявили, что будут голосовать против кандидатов на посты премьера и министров. (ТАСС)