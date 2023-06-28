Группа неизвестных сожгла флаг Евросоюза у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила о помиловании основателя и гендиректора оппозиционного телеканала Mtavai Ники Гварамии.

Собравшиеся скандировали, что Зурабишвили — «агент» и «предатель». По их мнению, из-за флага ЕС президент Грузии променяла Родину на Запад. Они потребовали прогнать Зурабишвили из Грузии.

«Я подписала акт о помиловании Николоза Гварамии. Это решение я приняла после того, как были исчерпаны все юридические шаги, когда Верховный суд не принял иск к рассмотрению. Я не собираюсь делиться никакими разъяснениями по поводу этого решения, потому что это мое дискреционное право, которым я пользуюсь сегодня… Я также говорила в Европейском парламенте, в Брюсселе, что такое решение — дискреционное право президента, не подлежит чьему-либо давлению, совету, рекомендации или любому другому виду угроз…» — заявила Зурабишвили.

Ранее Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Гварамии — 3,5 года тюрьмы за растрату средств телекомпании «Рустави 2», которую он возглавлял с 2012 по 2019 год.

В промежуточном отчете Еврокомиссии о выполнении Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС по пункту «медиаплюрализм» констатировано отсутствие какого-либо прогресса за последний год. Арест и приговор Гварамии был одной из причин такой оценки.

С просьбой о помиловании Гварамии к Зурабишвили обращалась часть лидеров оппозиции. До этого она исключала возможность помилования как Ники Гварамии, так и экс-президента Михаила Саакашвили.

Сразу после освобождения Гварамия призвал президента сделать следующий шаг и помиловать Саакашвили. Также он принес извинения Зурабишвили за прошлые оскорбления в ее адрес, признав, что «это было отвратительно».

Гварамия сообщил, что не собирается возвращаться на пост генерального директора телеканала, оставшись учредителем — руководить продолжит Георгий Габуния.

«Недостойное бремя, которое Саломе Зурабишвили довольно рискованно взяла на себя в последнее время, стало еще тяжелее», — такой стала первая реакция правящей партии «Грузинская мечта» на помилование президентом Гварамии.

Заявление сделал вице-спикер парламента Гия Вольский в эфире «Имеди». По его словам, этот шаг Зурабишвили «оставляет чувство несправедливости у значительной части общества» и «сильно отразится на ее будущей политической биографии».

Получается, президент Грузии этим своим шагом, удовлетворяющим требования оппозиции, окончательно противопоставила себя действующему правительству и парламенту, которых часто обвиняют в полной зависимости от олигарха Бидзины Иванишвили и в соглашательской позиции по отношению к России, оккупирующей 20% территории Грузии. Какие последствия может вызвать такое противостояние между главой государства и действующей исполнительной властью? Чем это чревато для страны и лично для Зурабишвили?

Как заметил в своем комментарии # руководитель программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям, доктор Штефан Майстер, это еще один этап эскалации между президентом и правительством Грузии.

«Поскольку «Грузинская мечта», а вместе с ней и Бидзина Иванишвили, сейчас контролируют большинство государственных институтов, включая судебный сектор, президент Зурабишвили является единственным корректирующим фактором, способным внести некоторый баланс сил в грузинскую политику.

Она знает, что «Грузинская мечта» не поддержит ее переизбрание на следующий президентский срок, и она видит, как страна сбивается со своего пути к евроинтеграции, а правительство пытается наладить более тесные связи с Россией — поэтому она пытается даже со своими ограниченными правами хотя бы как-то противостоять некоторым недемократическим решениям правительства. Это усилит поляризацию, и правительство «Грузинской мечты» продолжит атаковать Зурабишвили», — считает европейский аналитик.

Но поскольку других корректирующих сил не осталось, президент играет важную роль для тех грузин, которые хотят демократическую и европейскую Грузию, полагает Майстер. «Это не значит, что нынешняя политическая оппозиция более демократична, чем власть, они тоже поляризуются, но они настолько бездеятельны, что президент Зурабишвили вынуждена пытаться создать хоть какой-то баланс сил. В то же время ее позиция слишком слаба, чтобы реально уравновешивать власть, поэтому имеет скорее символическое значение», — заключил немецкий политолог.