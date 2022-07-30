Спецборт Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, вылетевший в направлении Азии, совершил посадку на Гавайях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Flightradar, отслеживающий полеты.

Самолет имеет регистрационный номер 09-0540. Он принадлежит ВВС США. По состоянию на 16:40 по московскому времени воздушное судно совершило посадку в аэропорту Гонолулу.

По информации ВВС Соединенных Штатов, самолеты Boeing C-40C призваны обеспечивать «безопасность, комфортабельность и надежность транспортировки» американских лидеров. В частности, в них перевозят членов конгресса.