Итальянский «Наполи» продолжает чтить память величайшей легенды в клубной истории. Теперь «партенопейцы» подготовили новый вариант экипировки с портретом Диего Армандо Марадоны.

Аргентинец появился на третьем специальном комплекте формы, сообщает официальный твиттер клуба.

Экипировку подготовили к первой годовщине смерти Марадоны. Форма похожа на основной вариант «Наполи». Футболки комплекта голубого цвета дополняют портрет легенды и отпечаток его пальца. «Наполи» вышел в новой форме на матч 14-го тура Серии А против римского Лацио. В клубном магазине «партенопейцев» футболку можно приобрести за 150 евро.

Напомним, что Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года из-за внезапной остановки сердца. В составе «Наполи» он провел 7 сезонов и завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА 1988/89.