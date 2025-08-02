Слои моллюсков, ковры из бактерий, похожие на лед, и поля трубчатых червей — это лишь некоторые примеры странных, экстремальных форм жизни, которые были обнаружены, сняты на видео и сфотографированы в ходе экспедиции в самые глубокие места Мирового океана.

С помощью пилотируемого подводного аппарата группа китайских исследователей сумела заснять на камеру редкие формы жизни в океанских впадинах в северо-западной части Тихого океана на глубине более 9 км.

До этой экспедиции рекорд принадлежал рыбе-улитке, которую в 2023 году засняли на глубине 8336 м в глубокой океанской впадине у побережья Японии.

Результаты новых наблюдений опубликованы в журнале Nature.

Хотя ученые признавали возможность существования жизни на таких глубинах, участники этой экспедиции называют поразительным обилие ее форм, которые им удалось увидеть из иллюминаторов своего подводного аппарата.

Научная экспедиция прошла более 2500 км, исследуя впадины на глубине от 5800 до 9533 м.

Исследователи путешествовали на подводном аппарате Fendouzhe, который может работать на глубине более 10 км в течение нескольких часов.