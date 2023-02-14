Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел телефонный разговор с генеральным прокурором Ирана Мохаммедом Джафаром Монтазери.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Генеральный прокурор Ирана Монтазери выразил сожаление в связи с преступлением, совершенным в здании посольства Азербайджане в Тегеране 27 января, и выразил соболезнования народу Азербайджана и членам семей пострадавших.

Генпрокурор Ирана подробно проинформировал азербайджанского коллегу о ходе расследования уголовного дела.

Кямран Алиев осудил террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Иране, довел до сведения коллеги, что расследование уголовного дела продолжается и в соответствующем следственном органе Азербайджана.

Генпрокурор подчеркнул необходимость полного и всестороннего расследования Ираном уголовного дела, установления и привлечения к ответственности всех участников, расследования причин и обстоятельств данного террористического акта.

В итоге обе стороны договорились держать это уголовное дело под контролем и сотрудничать в рамках взаимной правовой помощи.