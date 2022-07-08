Модель Наоми Кэмпбелл получила докторскую степень в Университете искусств в Лондоне (UCA). Об этом пишет W Magazine.

Кэмпбелл вышла на сцену во время церемонии вручения дипломов студентам и магистрантам университета в лондонском Royal Festival Hall. Модель очень эмоционально принимала награду, которая стала признанием за ее вклад в работу мировой индустрии моды.

«Для меня большая честь быть сегодня здесь. Я просто думаю о том, что вчера в это время я была на подиуме Balenciaga», — сказала она со сцены.

На церемонии Кэмпбелл была одета в традиционную шапочку и мантию, но после официальной части она отправилась фотографироваться с президентом UCA Баширом Маху и продемонстрировала костюм бренда Burberry.

Вместе с Кэмпбелл на церемонии присутствовала ее мама, Валери Моррис, которая также была одета в Burberry. Моррис выбрала ярко-оранжевый шелковый комплект с монограммами, подпоясанный на талии, который она дополнила черными туфлями и сумкой Lola.