Вложения в основной капитал республики за январь – март сего года составили 2 млрд 440,7 млн манатов, сократившись на 9,5% к прошлогоднему уровню.

По данным официальной статистики, рост обусловлен 10-процентным притоком инвестиций в ненефтяной сектор экономики, поскольку капиталовложения в нефтегазовый сектор сократились на 20,8%.

Из общего объема капвложений 1 млрд 524,7 млн манатов (62,5% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 743,2 млн манатов (30,4% всех инвестиций) — на строительство объектов сферы услуг, 172,8 млн манатов (7,1% всех инвестиций) — на строительство жилья. В январе-марте объем иностранных инвестиций в основной капитал сократился и составил 764 млн манатов (31,3% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 1 млрд 676,7 млн манатов (68,7% всех инвестиций).

В минувшем году спад капвложений в основной капитал значится на уровне 8,2%.

Причиной отрицательной динамики в сегменте иностранных капиталовложений экономист Неймат Алиев считает ухудшение инвестиционных условий. По его словам, спад иностранных инвестиций в январе-марте текущего года составил все 33%, или 369 млн манатов:

«Иностранные предприятия и организации, инвестировавшие в Азербайджан в январе-марте минувшего года 1 млрд 133 млн манатов, за те же месяцы этого года сократили вложения до 764 миллионов манатов. И это номинальные цифры, поскольку реальные выше. Если в прошлом году доля иностранных инвестиций в общем объеме составляла 48%, в этом году она снизилась на 17 процентных пунктов — до 31%. Однако большая необходимость проведения масштабных строительных работ на освобожденных территориях, а также возмещения потерь в хозяйственной и социальной жизни вынуждала правительство привлекать в страну крупные суммы иностранных средств».

Но что-то пошло не так. Данные Госкомстата за первый квартал показывают, что даже часть имеющихся вложений покинула страну, говорит Алиев в беседе с #: «Похоже, иностранные бизнесмены чутко реагируют на объективные обстоятельства, которые уходят своими корнями в социально-политические, правовые, психологические и даже социальные условия», — заметил он.

Уже многие годы именно государственные инвестиции считаются у нас важнейшим стимулом экономической активности. Как видно, тенденция увеличения в экономике государственных инвестиций продолжилась и в этом году, правда, с поправкой на бегство иностранного капитала.

По мнению экономиста Натига Джафарли, несмотря на заявления о создании благоприятного инвестиционного климата, причины этого кроются в отсутствии параллельной модернизации управленческого аппарата, судебной власти и улучшающего деловую среду законодательства. Как следствие, зарубежные инвесторы избегают вкладывать в ненефтяной сектор, предпочитая энергетический, поскольку там иные правила игры. Ключевым стимулом развития ненефтяного сектора народного хозяйства остаются государственные капиталовложения.

По свидетельству аналитика, привлечение иностранных инвестиций в ненефтяной сектор упирается в необходимость реформ в сфере управления и повышение уровня конкуренции. По мнению других опрошенных нами экономистов, учитывая бюджетные расходы на восстановление освобожденной части страны, государственные инвестиции превысят упомянутый показатель. В то же время госбюджет не может и не должен быть единственным источником финансирования. По свидетельству ученого-экономиста Эльшада Мамедова, следует привлекать институт доступного внутреннего кредитования для наращивания инвестиций и экономического роста в целом: «Анализируя структуру внутренних инвестиций, мы наблюдаем значительный вес государственных инвестиций и мизерный – банковского кредитования».