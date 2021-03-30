Нам до Монголии далеко: о министрах и общественном мнении

Эта одна из самых тех историй, которые принято называть многослойными. Да, в данном конкретном случае случившееся на территории заповедника Аджынохур Гахского района помогло увидеть очень многое из того, что давно бы пора искоренить. Напомню, что все началось с того, что экологическое движение ecofront распространило на своих страницах в соцсетях фотографии арабов, которые позировали с трофеями, добытыми во время охоты на территории, которую экоактивисты назвали заповедной зоной.

Особое возмущение вызвало фото, на котором один из арабов гордо позирует с подстреленным им на охоте кавказским журавлем. Эта птица находится на грани вымирания и включена в Красную книгу Азербайджана. Сообщается, что всего этих птиц осталось не более 250 особей, и как минимум одна из них стала жертвой охоты гостей из арабских стран. В социальных сетях также распространено большое количество фотографий и видео с охоты арабов в Азербайджане.

Сразу, как только этот конфликт начал разрастаться, началась игра в отрицание собственной вины со стороны министерств и ведомств. И нет ничего удивительного в том, что это дело не привело к громким отставкам. Неудивительно это потому, что в Азербайджане нет традиции добровольного ухода министров в отставку после громких скандалов. И в этой связи хочу привести два примера.

В феврале нынешнего года министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристин Ашбахер подала в отставку после того, как ее обвинили в плагиате при написании диссертации. В плагиате ее обвинил независимый эксперт Стефан Вебер. Он говорил, что плагиат есть по крайней мере в пятом разделе диссертации, которую Ашбахер защитила в 2020 году в Техническом университете Братиславы. Она скопировала информацию из других источников, не обозначив их, а также перевела статью Forbes, которую не промаркировала, говорил эксперт. Кристин Ашбахер заявила же, что в ее диссертации и дипломной работе за 2006 год плагиата не было, но ей «не дали возможности для честной проверки работ». По ее словам, из-за обвинений в плагиате страдает не только она, а также ее дети. Поэтому, «чтобы защитить свою семью», она ушла в отставку. Возможно ли такое в Азербайджане, где еще нужно поискать министров способных написать диссертацию? Увы, нет.

Ладно, скажет читатель, это Австрия с ее давними традициями европейской демократии. Хорошо, отвечаю я, и привожу в пример Монголию. Страну совсем не европейскую. Там 19 января в социальных сетях распространилось видео, на котором недавно родившая женщина, у которой был обнаружен коронавирус, и ее ребенок перевозились в Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний без теплой верхней одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

В стране поднялась буря общественного недовольства. И в итоге, уже 20 января министр здравоохранения Монголии Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали прошение об отставке. Но это еще не все. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух также подал в отставку. «Два члена Кабминистров решили уйти в отставку. Когда формировал кабинет, планировал работать с ними всеми как с командой. Поэтому, как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности», — заявил он.

В Азербайджане широкая общественность также была недовольна скандалом с охотой арабов на редких птиц. Но никто в нашей стране в отставку не подал. Хотя, лицензию арабским, как и любым иным охотникам, выдает министерство экологии и природных ресурсов. Глава этого министерства Мухтар Бабаев за все эти дни ни разу не вышел к общественности со словами извинения за случившееся. Чай, не в Монголии живем, чтобы по таким пустяковым поводам в отставку подавать.

Коснемся еще одного персонажа, который всплыл в рамках данного громкого дела — министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова. Общественность утверждала, что арабские туристы были именно его гостями. Утверждала настолько громко, что обычно отмалчивающийся глава МЧС решил прокомментировать ситуацию.

«Я не знаком с арабами, которые, как говорят, занимаются незаконной охотой в Азербайджане, я их не знаю. Это очередная фейковая новость из тех, что пишут обо мне. Пусть пишут. Я им ничего не говорю»,- заявил он. И почти сразу же после его слов, в соцсетях появилась куча опровержений слов К.Гейдарова. Более того, издание Korrespondent.az четко указало, что хотя глава МЧС отрицал, что он приглашал арабов на охоту в Азербайджан, но в сети появились фото, где министр позирует вместе с арабами. «Среди них — Хамдан бин Мухаммад бин Рашид, который, обладает значительным богатством. Он один из 19 детей шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума из Дубая. Наряду с Хамданом в Азербайджан часто приезжают его близкие родственники и друзья. О том, что гости приехали на охоту, можно судить по фотографиям, которые принц Дубая и его друзья опубликовали в эти дни на своей странице в Instagram. На фотографиях видно, что гости отправляются на охоту на вертолете МЧС с азербайджанским флагом. Один из друзей принца поделился на своей странице в Instagram фотографиями, сделанными в разное время с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым»,- пишет указанный сайт.

Главу отечественного МЧС, уличили во лжи, приведя конкретные доказательства. Но он и не подумал подать в отставку. Еще чего! Подавать в отставку из-за какого-то скандала с какими-то птицами, убитыми арабскими охотниками?! Не смешите мои тапочки.

Что вы говорите? СМИ возмущаются? Так К.Гейдаров прекрасно знает, как можно найти общий язык со многими владельцами и редакторами. Народ возмущается? Ну, повозмущается и забудет. А должность главы МЧС останется. И статус тоже. Такая вот история. При которой ярко выявилось полнейшее игнорирование нашими министрами общественного мнения. Что, собственно, понятно. Ведь общественное мнение на банковский счет не положишь. А вот от арабских охотников можно получить увесистую, измеряемую в тысячах и тысячах долларов, прибыль.

И произойди вся эта история лет этак 15-20 назад, так все вообще было бы проще замять. Просто потому, что тогда скорость распространения любой информации, да и доступ к ней, был не так широк. Это сейчас, в век всепроникающих дронов можно заснять реальные владения любого отечественного министра или олигарха, чаще даже министра-олигарха, а потом распространить все это через социальные сети, ютуб. Всего этого, кстати, в силу непонимания новых реалий, не учитывают все бывшие и нынешние чиновники, когда пытаются заботливо развесить лапшу на уши народа. И в итоге мы имеем то, что имеем. А с тем, что имеем, такого рода скандалы, как тот, что уже произошел с арабскими охотниками, будут повторяться еще и еще.