Правительство анонсирует долгосрочный пакет налоговых льгот для бизнеса на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре. Кроме этого, принятые под занавес недели на пленарном заседании парламента поправки в Налоговый кодекс предусматривают широкий перечень корректив, которые охватят бизнес и население.

Судя по имеющимся данным, уже с января предпринимателей в Карабахе ожидают внушительные десятилетние преференции. Резидентов освободят от уплаты налога на прибыль, имущество, налога с доходов и упрощенного налога. Кроме этого, вводятся десятилетние каникулы по НДС при импорте сырья и материалов для организации производства. Акционеров юрлиц в Карабахе освободят от уплаты налога с дивидендных доходов. По мнению экономиста Рауфа Гараева, эти поправки внесут свой вклад в развитие региона, поскольку создают более комфортные условия для инвесторов.

Особенно сейчас, когда в Карабахе создаются промышленные парки и свободные экономические зоны, которые всегда были приоритетными сферами инвестиций для иностранных предпринимателей, занятых в индустриальном секторе. По идее, налоговые и таможенные преференции помогут привлекать местных и зарубежных инвесторов в промпарки и СЭЗ на освобожденных территориях.

Среди стройного перечня налоговых корректив экономист выделяет изменения в социальном налогообложении. Р. Гараев разъяснил, какие льготы ожидают предприятия и трудящихся в Карабахе. Взносы обязательного социального страхования у нас двух категорий, говорит аналитик:

Что касается организаций, действующих на средства госбюджета, где 51% акций принадлежит государству или же учредителем выступает бюджетная организация, там работник платит 3% со свой заработной платы. Если он получает, например, 400 манатов, то выплачивает 12 манатов на обязательное социальное страхование. При этом большая часть взноса – 22% удерживаются с работодателя. Получается, организация платит с такой зарплаты 88 манатов (400 х 22% = 88 манатов). Общий взнос работодателя и работника по обязательному соцстрахованию можно подсчитать по следующей формуле: 25% (3%+22%).

Однако с нового года вплоть до января 2026 года этот порядок изменится для деоккупированной части страны. Весь социальный взнос будет уплачиваться государством. С 400 манатов зарплаты это 100 манатов (88 + 12= 100 манатов) социального взноса. После государственная поддержка по этому виду взноса будет постепенно уменьшаться. С января 2026 по январь 2029 года госбюджет будет покрывать уже не все, а 80% социального взноса. Так что 80 манатов этого социального налога платит государство и только 20 манатов – работник и предприятие.

С января 2029 года по январь 2031 года по линии государства обязательное социальное страхование будет покрываться на 60%. Исходя из нашего примера, с 400 манатов государство платит 60, а предприятие и работник – остальные 40 манатов (100*60% = 60 манатов). Как уже говорилось, государственная поддержка будет из года в год сокращаться по мере того, как бизнес начнет осваиваться в освобожденной части страны. Уже с 2031 – 2033 гг. доля государства при оплате обязательного соцстрахования уменьшится до 40% — (100*40% = 40 манатов). При этом доля работника и работодателя увеличится до 60 манатов.

Другой порядок взносов действует для коммерческих организаций. Р. Гараев рассказал, как он действует сейчас и что ожидается в рамках налоговых изменений:

Сейчас с зарплаты до 200 манатов уплачивается 25% взноса на обязательное страхование, где 3% вычитывается из дохода работника и 22% платит работодатель. Например, работник коммерческой организации получает 400 манатов. Из этой суммы 6 манатов выплачиваются из части, равной 200 манатов. А остальные 200 манатов зарплаты облагаются 22% налогового вычета в размере 44 манатов. Получается, из 400 манатов зарплаты работника коммерческой организации уплачивается 100 манатов социального взноса. За счет работника: 6 + (200*10%) = 6 + 20 = 26 манатов. Организация соответственно платит: 44 + (200*15%) = 44 + 30 = 74 манатов. В итоге 26+74 = 100 манатов.

Налоговые льготы распространяются и на эту категорию действующих в Карабахе предприятий и их сотрудников. С 2023 по 2026 годы эти 100 манатов будут выплачиваться по линии государства. Причем, государственное покрытие обязательного страхования будет со временем сокращаться – до 80 манатов с 2026 по 2029 годы, где 20 манатов остаются на долю работника и работодателя. А с января 2029 года по январь 2031 года государство оплачивает уже 60 манатов и 40 манатов — 2031 – 2033 годах.

Соцстрахование с дохода от деятельности, не связанной с оплачиваемой работой на территории Карабаха, с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года будет на 100 процентов уплачиваться за счет государства.

По словам аналитика, все эти новшества, безусловно, поддержат интерес населения и инвесторов вкладываться и трудиться в освобожденной части страны.