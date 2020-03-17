Налоговые каникулы и компенсации — есть ли план у правительства Азербайджана?

Коронавирус опасен не только тем, что он физически убивает, но он также уже успел «убить» биржевые фонды, разные сегменты экономики. Практически все страны мира для сохранения стабильности своей экономики предпринимают какие-то меры для поддержания среднего и малого бизнеса.

Сегодня в Милли Меджлисе предложили ввести льготы для предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса covid-19.

«Ряд сфер сильно пострадал от коронавируса. В первую очередь, это туризм. Я считаю, что необходимо провести детальный анализ и подготовить предложения для поддержки предпринимателей», — сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на пленарном заседании парламента во вторник.

В свою очередь, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли предложил предоставить налоговые каникулы предпринимателям, пострадавшим от коронавируса.

В Азербайджане в настоящее время действуют временные ограничения на функционирование ресторанов, кафе, баров. Кроме этого, объекты туризма столкнулись с большим числом отказов от брони в связи с закрытием авиасообщения практически по всем направлениям.

Комментируя #, что можно сделать в таких условиях, экономист Натиг Джафарли, сказал, что нужно с пониманием относиться к ограничительным мерам, которые приняло правительство.

«Правда, нужно сказать, что правовой базы для этих мер не существует. Без выплаты компенсации или же каких-то других мер, частному сектору нельзя запрещать работать, если конечно, в стране нет чрезвычайной ситуации. А ее пока нет, и я думаю, что ее не объявят. Поэтому правительство должно каким-то образом компенсировать предпринимателям ущерб, нанесенный в результате введенных ограничительных мер. Нужно принять какой-то другой документ для того, чтобы обеспечить устойчивость мелкого и среднего бизнеса», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня туристический сектор полностью «просел», и вся надежда отелей, турфирм была на праздник Новруз. Но сейчас, когда 90% резерваций отменены, это означает полнейший кризис в этом секторе.

«Только по официальной статистике, в этом сегменте экономики работает около 23 тысяч людей, а по неофициальной еще больше. Я думаю, что как минимум вдвое больше. Для этих людей настал очень сложный период, и вряд ли в ближайшее время эта тенденция улучшится. Потому, что боязнь людей путешествовать останется как минимум до конца года. Для того, чтобы туристический сектор оставался «на плаву», правительство должно объявить им «налоговые каникулы»», — считает аналитик.

По словам эксперта, выдача каких-то компенсаций процесс довольно сложный, а вот «налоговые каникулы» можно объявить.

«Практически все кафе, рестораны, пивные несут большие потери, и плюс ко всему после 21:00 им запретили работать. Для этого сектора, в котором задействовано немало людей, тоже нужно придумать пакет льгот, который, ради спасения бизнеса, государство должно объявить. Например, для мелкого и среднего бизнеса, имеющего кредитные задолженности перед банками, можно объявить каникулы, тем самым, спасти их от начисленияпроцентов.

Не секрет, что у нас многие рестораны работают на правах аренды – берут объекты, принадлежащие, в основном, чиновникам или их родственникам. Можно пойти на встречу рестораторам, или существенно снизить арендную плату, либо вообще обнулить на три месяца их выплаты», — добавил аналитик.

По его словам, владельцы должны понимать, что, если арендаторы не смогут заплатить за аренду, а они в такой ситуации не смогут, то покинут данный сегмент бизнеса и объекты попросту будут пустовать.

«Десятки, сотки подобных объектов будут пустовать, а новых арендаторов не найдут, так как люди уже не будут заинтересованы во вложении средств в убыточный сегмент. В итоге владелец объекта понесет еще больше потерь. То есть нужен целый комплекс мер, для того, чтобы экономика оставалась на плаву и не была парализована», — считает он.

Джафарли также добавил, что сегодня все мировые центральные банки принимают очень радикальные меры по этому вопросу, снижают учетную ставку, принимают стимулирующую программу, и нашему правительству следует поторопиться принять определенные меры в этом направлении.

«Пока что мы теряем время. Если не принять соответствующие меры сейчас, то через некоторое время все мы почувствуем реальное падение экономической активности, увеличится безработица, а покупательская активность населения наоборот, снизится. Таким ходом нас ожидает большая рецессия. В этой ситуации, правительство должно предпринять реальный план действий. А пока что, кроме того, что банки будут работать на час больше, мы от правительства ничего существенного не слышали», — резюмировал Джафарли.