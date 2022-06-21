Несмотря на то, что Грузия, как и Украина с Молдовой подписала ассоциативное соглашение с ЕС, в Брюсселе не решились дать ей статус кандидата на членство в ЕС. Данное решение в Брюсселе объяснили тем, что Грузия «географически отдалена на ЕС», если верить словам Макрона. Однако реальные причины несколько другие и главная причина – это Бидзина Иванишвили, который, не занимая никакой официальной должности, является главой Грузии.

Стоит добавить, что в Брюсселе уже появились некоторые депутаты, которые выдвигают идею введения санкций против грузинского олигарха. Налицо очевидный кризис между ЕС и Грузией.

Профессор Университета Европы (Грузия), бывший советник политического департамента Министерства иностранных дел Грузии, политолог Георгий Мчедлишвили, говоря об отношениях Тбилиси и Брюсселя, сказал, что сейчас большинство грузинского населения разочаровано.

«Безусловно, за то, что произошло, несет ответственность правящая партия. Главная ее вина в том, что для переговоров с ЕС нужно было подобрать кадры, которые лучше бы защитили интересы страны в переговорном процессе, и проводить стратегическую коммуникацию. Это их провал, а все потому, что кадровая политика ведется в стране не по заслугам, не по меритократии», — сказал собеседник #.

C другой стороны, считает политолог, часть этих результатов лежит и на оппозиции, которая сгущала краски во внутриполитической жизни Грузии и представлении страны как не демократического и олигархического государства.

«Жаль, что они свои политические интересы ставят выше стратегических интересов страны. Это очень неприятно», — отмечает аналитик. Вести политический диалог и играть по европейским правилам, к сожалению, весь политический спектр пока не готов. К примеру, заявления некоторых политических сил, которые сейчас заявляют о «майдане» в стране вместо диалога – это безответственно. Этот оппортунизм ни к чему хорошему нас не приведет», — добавил аналитик.

Политолог также считает, что грузинская оппозиция, которая в этом видит для себя определенную возможность, хочет воспользоваться этой неприятностью.

Эксперт добавил, что Грузия сейчас будет пытаться выполнить ряд не простых условий ЕС до конца года, чтобы получить статус кандидата.

«Эти условия непросто будет выполнить до конца года. Например, уменьшение поляризации в обществе, олигархизацию в экономике, усиление демократических структур, усиление политического диалога и так далее. Все мы понимали, что Грузия не совсем готова стать кандидатом на членство в ЕС, но у многих большое чувство несправедливости, поскольку у Украины и Молдовы по этим параметрам тоже не все в порядке», — считает он.

По словам эксперта, у Украины, возможно, больше моральное право, так как там сейчас война, гибнут мирные жители и военные, но если сравнивать Грузию и Молдову, то Кишинёв до сих пор является членом СНГ.

«Понятно, что эта структура формальная, однако это структура России. Молдова могла выйти из нее, но не вышла. Молдова торговала с Крымом, который признан оккупированной территорией в ЕС. Куда еще большее нарушение международного права? Закрывать глаза на это и ставить в укор Грузии недостаточную демократичность и непрозрачность судебной системы – это двойной стандарт. Да, выборы тоже у нас не совершенны, но наша страна еще на пути к демократизации», — резюмировал он.