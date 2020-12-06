Находящийся в плену Байрам Керимов передал весточку своей семье

Находящийся в плену в Армении житель Гянджи Байрам Керимов передал весточку своей семье.

Об этом сообщил отец Б.Керимова Яшар Керимов.

Я.Керимову сообщили в Международном комитете Красного Креста, что навестили Б.Керимова, у него нет никаких проблем со здоровьем. Б.Керимову было переданы письма его отца и супруги, он прочитал эти письма. Наряду с этим Б.Керимов не написал ответное письмо, сказал, что взволнован, попросил передать членам своей семьи и супруге, что жив-здоров.

Я.Керимов сообщил МККК, что хочет, чтобы его сына как можно скорее вызволили из плена.

Отметим, что Б.Керимов попал в плен после того, как был ранен в боях за Шушу. Он женат, имеет одного малолетнего сына.(АПА)