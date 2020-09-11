Находящихся в РФ более 30 дней иностранцев обяжут проходить дактилоскопию

Иностранных граждан, находящихся в России свыше 30 дней, обяжут сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты с данными о себе и о предоставленных патентах на работу. Нововведения коснутся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников и войдут в новую редакцию закона «О правовом положении иностранцев в РФ», концепция которого обнародована МВД России на слушаниях в Общественной палате. Концепцию разрабатываемого документа представила в пятницу, 11 сентября, газета «Коммерсант».

По словам начальника главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентины Казаковой, в ведомстве решили обязать сдавать отпечатки пальцев самостоятельно, чтобы не оборудовать все пункты погранконтроля дактилоскопическим оборудованием. Предполагаются ли санкции за нарушение этой нормы, в МВД не уточнили.