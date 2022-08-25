Зангезурский коридор, призванный соединить Нахичевань с основной частью Азербайджана, а также обеспечить связь не только между Азербайджаном и Турцией, но и со странами Центральной Азии, стал камнем преткновения не только в послевоенных взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном, но и во взаимоотношениях с Ираном. Причем, с Ираном даже в большей степени. У Ирана и Армении есть свой план по созданию своего транспортного коридора, который называется «Север-Юг», строительством которого Иран вплотную занялся только лишь после окончания второй карабахской войны. Из-за сложившейся непростой ситуации, открытие Зангезурского коридора идет медленным, но верным путем.

Противостояние двух коридоров началось сразу же после окончания второй карабахской войны. Причем, если открытие Зангезурского коридора было естественным следствием по результатам войны, то армяно-иранский «коридор» выглядел как проект, который должен был стать контрпроектом, чтобы не дать реализоваться первому.

Целью Зангезурского коридора, в первую очередь, является воссоединение Азербайджана со своей исторической землей — Нахичеванью и восстановление объективной карты и географии страны. В свое время, от подписанного в 1920-ом году договора между РСФСР и Арменией, передача Зангезурской области армянам полностью отрезала Нахичевань от остальной части Азербайджана, фактически подвергнув его блокаде. Также, основная часть Азербайджана лишилась той небольшой границы с Турцией, которая проходит между Нахичеванью и Турцией. Во-вторых, Зангезурский коридор – это не просто сближение Азербайджана и Турции посредством транспортного и энергетического коридора, но также и закладывание фундамента по прямому сближению тюркских государств по ту сторону Каспия. Учитывая налаживание отношений между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном между собой можно сделать вывод, что общий вектор их действий во внешней политике направлен и на участие во всех транскаспийских проектах и выход на мировой рынок через Турцию. Зангезурский коридор начал бы играть роль транспортного хаба для региона. Таким образом, открытие одного коридора сыграет огромную роль в политической (и не только) жизни региона на макроуровне.

Однако, сразу после окончания второй карабахской Иран выступил с предложением о реализации давнего проекта со своим участием, который был отложен в долгий ящик из-за некоторых противоречий стран-участниц, но который теперь полностью бы препятствовал Зангезурскому коридору. Коридор «Север-Юг» должен был связать Иран и Армению по вертикали и обеспечить как Ирану, так и Армении выход «наверх»: по прямой – в Россию, а далее – в страны Балтии и Западной Европы. Интересно, что изначально проект «Север-Юг» был более глобальным и охватывал большее количество стран: от Индии к Ирану и выше, в том числе, и Азербайджан. Западный маршрут транспортного Коридора Север-Юг предназначен для перевозки грузов через Азербайджан с Индийского субконтинента и стран Персидского залива далее. В какой-то степени, этот маршрут должен был стать более комфортным решением по срокам доставки товаров по сравнению с Суэцким каналом. Все это было заявлено как транспортно-логистический проект, но осталось на бумаге. Реальность такова, что заявленный размах коридора не дал ему воплотиться в жизнь и стало ясно, что его лучше разбить на определённые участки. Иран очень долго не торопился со строительством своего участка, ссылаясь на санкции и нехватку финансирования данного проекта.

Все изменилось после победы Азербайджана и восстановления официальной границы с Ираном. Теперь Иран начал пытаться изменить ход развития событий и заявил, что его выход в Россию и далее будет обеспечен с помощью коридора через Армению. Более того, Иран в открытую заявил, что не допустит открытия Зангезурского коридора, в котором видит для себя угрозу. В противовес Зангезурскому коридору Армения и Иран согласовали начало строительства коридора «Север-Юг», который до последнего был непопулярен у обоих. Любую победу, достижение и восстановление территориальной целостности Азербайджана Иран воспринимает, мягко говоря, как камень в свой огород. Отсюда и такая острая реакция на открытие горизонтального Зангезурского коридора. Но и это еще не все: когда уже стало ясно, что вопрос открытия Зангезурского коридора лишь вопрос времени, то, по информации газеты «Йени Сабах» распространилась запись с выступления заместителя секретаря пресс-службы Совета национальной безопасности Ирана Абульфазл Зохреванда в «Центре мысли», в ходе которого он заявлял, что в, таком случае, Нахичевань должен будет «вернуться» под патронаж Ирана, чтобы не произошла полная потеря границы с Арменией.

Данные силы, которые противятся этому коридору забывают, что гарантом безопасности Нахичевани является Турция. И поэтому, помимо этого, Зохревандом тут же были высказаны опасения по поводу усиления роли Турции и Азербайджана в регионе. Открыто данную позицию никто не повторял, но понятно, что в кулуарах иранской политики зреют такие тенденции. И как видно, Иран все больше беспокоит потеря Армении, нежели, если и не добрососедские, то хотя бы ровные отношения с Азербайджаном.

Иран и Армения имеют безосновательные страхи по поводу открытия Зангезурского коридора, так как трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020-го года, ознаменовавшее собой конец войны, могло дать ясно понять, что разблокировка всех транспортных и логистических коммуникаций в регионе положительно скажется на всех странах региона. Невозможно пойти против естественного хода событий, заставив заморозить горизонтальный коридор в угоду вертикальному, который еще придется реанимировать.

Чуть более, чем через 100 лет, невзирая на старания других стран пробить свои коридоры в этой географии, Зангезурский коридор начинает принимать реальные очертания. Тем более, что уже был четкий посыл со стороны президента Азербайджана, Ильхама Алиева, сделавшего фото с сувениром-картой Азербайджана, воссоединенного с Нахичеванью.