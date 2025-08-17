Британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах «Супермен» и «Звездные войны», умер на 88-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Стэмп оставил после себя выдающееся наследие как в актерском мастерстве, так и в литературе, которое будет продолжать вдохновлять людей еще многие годы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на семью артиста.

Карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х в Лондоне. Первым заметным проектом стал фильм «Билли Бад», за роль в котором он получил номинацию на «Оскар». Позже он прославился ролью генерала Зода в «Супермене» и «Супермене-2». На позднем этапе карьеры Стэмп сыграл канцлера Валорума в «Звездных войнах. Эпизод I – Скрытая угроза». Одними из его последних работ стали фильмы «Горькая жатва» (2017) и «Прошлой ночью в Сохо» (2021).