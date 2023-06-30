Скончался оскароносный актер Алан Аркин, сообщает People со ссылкой на сыновей артиста. Ему было 89 лет.

«Наш отец был уникально талантливой природной стихией, как артист, как человек. Любящий муж, отец, дед и прадед, он был любим. Его будет глубоко не хватать», — поделились они.

За одну из своих первых ролей, роль лейтенанта Розанова в комедии «Русские идут! Русские идут!» (1966) Аркин получил премию «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар».

Также Аркин известен по ролям в фильмах «Уловка-22», «Дождись темноты». За 14-минутную роль дедушки в «Маленькой мисс Счастье» он получил «Оскар» за лучшую роль второго плана. В 2019 и 2020 он играл вместе с Майклом Дугласом в сериале «Метод Комински». Роль Аркина в драме «Арго» Бена Аффлека в 2012 году принесла ему четвертую номинацию на «Оскар».