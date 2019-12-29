«Нафтогаз Украины» и «Газпром» до сих пор не согласовали тексты договоров

Российская энергетическая компания «Газпром» и украинская госкомпания «Нафтогаз Украины» до сих пор не согласовали тексты соглашений, которые им предстоит подписать. В воскресенье, 29 декабря, в Вене стартовал четвертый день переговоров.

Вечером 28 декабря председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев написал в Facebook: «Борьба идет за каждую запятую. Достигнут определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на текущий момент нет».

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Теперь в Вене ожидается окончательное принятие двустороннего пакетного соглашения. Оно предусматривает подписание ряда документов. Так, речь идет о межоператорском соглашении между «Оператором газотранспортной системы Украины» и «Газпромом». Этот договор должен определить технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

Кроме того, как ожидается, будет заключено соглашение об организации транзита между «Нафтогазом» и его российским партнером. Документ должен содержать условия прокачки газа по украинской газотранспортной системе в предстоящие пять лет. Как ранее уточняло агентство «Интерфакс», договор, по всей видимости, будет предусматривать транзитную поставку в 2020 году 65 млрд кубических метров газа, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубических метров. (DW)