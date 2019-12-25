«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК «Нафтогаз Украины» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом», но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Двадцать шестого декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — написал Витренко в Facebook.
Он добавил, что украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами.
| 2019-12-24T22:48:52+00:00 25 декабря 2019, 04:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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