«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

«Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров», — отметил топ-менеджер компании.(РИА Новости)