Турин готовится к главному песенному событию Европы — конкурсу «Евровидение». 14 мая мир узнает нового победителя и страну, в которой пройдет следующий конкурс.

В Турин уже прибыли все конкурсанты.

Делегацию Азербайджана возглавляет известный продюссер и композитор Иса Меликов, сообщает #.

На сцене «Евровидения» — концертно-спортивной арене «Пала Альпитур»

наш конкурсант Надир Рустамли уже провел первую репетицию и готовится к второй. Режиссером-постановщиком номера Рустамли станет датчанин Мадс Энгаард, ранее поставивший конкурсные номера для Чингиза Мустафаева и Самиры Эфенди, а также множества датских участников.