Турин готовится к главному песенному событию Европы — конкурсу «Евровидение». 14 мая мир узнает нового победителя и страну, в которой пройдет следующий конкурс.
В Турин уже прибыли все конкурсанты.
Делегацию Азербайджана возглавляет известный продюссер и композитор Иса Меликов, сообщает #.
На сцене «Евровидения» — концертно-спортивной арене «Пала Альпитур»
наш конкурсант Надир Рустамли уже провел первую репетицию и готовится к второй. Режиссером-постановщиком номера Рустамли станет датчанин Мадс Энгаард, ранее поставивший конкурсные номера для Чингиза Мустафаева и Самиры Эфенди, а также множества датских участников.
Певец выступит с балладой Fade to black в первой части второго полуфинала, который состоится 12 мая в Турине – его порядковый номер выступления — 4.
На данный момент наш Надир лидирует в голосовании журналистов, которое проходит в пресс — центре арены.
Таким образом, сердца европейских журналистов азербайджанский певец уже покорил. Посмотрим, что скажут телезрители и профессиональное жюри.
Отметим, что поддержать Надира в Турин отправился победитель «Евровидения» — 2011 года Эльдар Гасымов.