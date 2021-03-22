Начался суд над криминальным авторитетом по прозвищу «Курд Эльнур»

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении криминального авторитета Эльнура Аббасова по прозвищу «Курд Эльнур».

Как сообщает АПА, в ходе судебного заседания под председательством судьи Фаига Ганиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебный процесс назначен на 1 апреля.

Отметим, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью на основании полученной информации, был задержан ранее судимый житель города Баку Эльнур Аббасов по прозвищу «Курд Эльнур», незаконно носивший при себе огнестрельное оружие и наркотики.

В ходе обыска при нем были обнаружены и изъяты 1 пистолет, 4 патрона, 1 магазин и более 7 гр героина. В ходе расследования было установлено, что Э.Аббасов в Сураханском районе столицы умышленно завел в овраг и перевернул автомобиль марки BMW, принадлежавший одному из его знакомых, в результате машина пришла в негодность.

Было установлено также, что задержанный подготовил и распространил в соцсетях видеоролики, пропагандирующие преступность и призывающие не подчиняться сотрудникам полиции в период карантинного режима. В своих показаниях следствию задержанный заявил о том, что искренне раскаивается во всех противозаконных действиях.

По данным фактам в Главном следственном управлении в отношении Э.Аббасова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. Э.Аббасов был задержан по подозрению в совершении ряда преступлений и привлечен к следствию. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.