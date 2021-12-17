Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу над обвиняемыми в терроризме гражданами Армении Саргсяном Ишханом Ашоти и Рафаэляном Владимиром Отари.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова уточняются анкетные данные обвиняемых.

Заседание продолжается.

Граждане Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК АР.