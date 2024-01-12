Начался судебный процесс по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сариджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на депутата Фазиля Мустафу.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании под председательством судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Судебное рассмотрение назначено на 22 января.

Отметим, 28 марта 2023 года в 21:51 возле дома депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу был совершен террористический акт с применением автомата «Калашников».

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности или мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.