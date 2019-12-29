Начался обмен удерживаемых лиц между Украиной и сепаратистами

Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе, договоренности о котором достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ), началась в воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области.

«В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину», — написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам Денисовой, наблюдение за обменом осуществляет представитель уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко. (DW)