Собеседования, начавшиеся 31 января, продлятся до начала марта, сообщили # в пресс-службе Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Уже завершился этап регистрации волонтеров, желающих участвовать в Гран-При Азербайджана 2022 года. Этап собеседования волонтеров, успешно прошедщих регистрацию, начался 31 января.

В связи с интересом к бакинскому этапу гонки «Формулы-1» и к волонтерству в целом, процесс регистрации, начавшийся 14 января, завершился 18 января. Следует отметить, что за четыре дня поступило более 8000 заявок.

На этапе собеседований особое внимание уделяется мотивации кандидатов, языковым навыкам, предыдущему волонтерскому опыту, основной цели участия в организации гонок, вкладу в мероприятие и другим соответствующим личным качествам.

Волонтеры, успешно прошедшие этап собеседований, будут приглашены на этап под названием «Общая подготовка».

Кроме того, в BCC Academy будут организованы различные тренинги, семинары и разговорные клубы для личностного и профессионального развития волонтеров.

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