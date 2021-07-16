На автомагистрали Ахмедбейли — Физули — Шуша, фундамент которой был заложен 14 января во время поездки Президента Ильхама Алиева в Физулинский район, началось строительство тоннелей.

За счет мостов и тоннелей, которые будут построены на участках трассы, проходящих по территории со сложным рельефом, ее протяженность составит 84,6 км.

После этого на ней планируется строительство разноуровневых дорожных развязок.

На дороге строятся семь тоннелей, включая тот, фундамент которого был заложен главой государства 14 июня на участке трассы Ахмедбейли — Физули — Шуша, проходящем через село Дашалты.

Суммарная протяженность строящихся тоннелей — 6,3 км, ширина — 12 м.

Работы на въездах в тоннели, длина которых составит от 360 до 3 300 м, уже завершены. В настоящее время продолжается вывоз грунта из них.

В рамках проекта также планируется строительство девяти виадуков, соответствующая подготовка уже началась.

Первый 48-километровый участок автодороги Ахмедбейли — Физули — Шуша, проходящий через крупные населенные пункты и огибающий лес Топхана, будет иметь шесть полос движения, а отрезок трассы с 48-го по 84-й км — четыре.

Строительство автомагистрали осуществляется в четыре этапа. Это участки до 17-го км и от 17-го до 34-го км, которые строят две подведомственные Госагентству автомобильных дорог организации; с 34-го по 51-й км — ООО AZVİRT; с 51-го по 84-й км — турецкая Kolin İnşaat.

На отрезках трассы до 3-го км, с 34-го по 37-й км и с 51-го до 53-го км завершены земляные работы.

Также в настоящее время они ведутся на участках с 17-го по 42-й и с 51-го по 84-й км дороги.

В то же время на 49-м км началось возведение моста.

Строительство автомагистрали Ахмедбейли — Физули — Шуша, которая берет свое начало с автомобильной дороги М6 Гаджигабул — Бахрамтепе — Миндживан — госграница Армении, проходит через территории освобожденных Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, планируется завершить в течение 2022 года.