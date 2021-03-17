Началось серийное производство турецких БТР Pars İzci

В Турции началось серийное производство бронетранспортеров Pars İzci в двух конфигурациях [6×6 и 8×8] для нужд жандармерии и вооруженных сил.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 между Управлением оборонной промышленности Турции и компанией FNSS.

На первом этапе в течение года структурам безопасности Турции будет передано 100 единиц бронетехники.

Представитель компании FNSS Джан Курт сообщил агентству «Анадолу», что новый БТР, включая дизайн, является плодом работ отечественных конструкторов и инженеров.

В целом планируется произвести 5 модификаций двух версий БТР.

«В целом проект рассчитан на 36 месяцев. Первые БТР будут задействованы армией и жандармерией уже в 2022 году», — отметил Курт.

В бронетранспортерах впервые использован отечественный двигатель производства компании TÜMOSAN мощностью в 450 л.с.