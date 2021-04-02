Началось пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана

Второго апреля началось пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Trend.

В повестку заседания включено 13 вопросов:

— о годовом отчете уполномоченного по правам человека (омбудсмен);

— законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Пакистана в сфере предотвращения, ограничения и сокращения последствий чрезвычайных ситуаций»;

— законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (третье чтение);

— законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение);

— законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О Судебно-правовом совете»;

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством»;

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об исполнении» (второе чтение);

— законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (первое чтение);

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (первое чтение);.

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О ветеранах»;

— законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение);

— законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (первое чтение).