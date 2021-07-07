Согласно поручению и распоряжению главы государства, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство «Дороги Победы».

«Дорога Победы», фундамент которой был заложен 16 ноября прошлого года, была расширена всего за 2 месяца.

«Дорога Победы» начинается от автомагистрали коридор Гаджигабул-Миндживан-Зангезур и простирается до города Шуша.

В настоящее время вдоль дороги ведутся широкомасштабные строительные работы. В целях обеспечения удобного передвижения спецтехники, задействованной на дороге, завершены работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов и приведению полотна в состояние готовности для укладки асфальтобетонного покрытия.

Для получения проектной ширины на некоторых участках дороги, проходящих по каменистой местности со сложным рельефом, строится новое дорожное полотно.

Указанный дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.

Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации Президента Самир Нуриев.