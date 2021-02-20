Начало вооруженной агрессии России против Украины: мир помнит

После восстановления независимости в 1991 году, Украина уверенно начала свое движение в направлении политического, экономического и культурно-гуманитарного развития, утверждения верховенства права и построения государства на принципах свободы и демократии.

Если для многих стран такое движение является естественным и не вызывает удивления, то в глазах агрессивного соседа — Российской Федерации — избранный Украиной вектор стал неприемлемым, поскольку такая архитектура построения украинской государственности сводит на нет империалистические намерения Кремля, в частности, возвращение под полный тоталитарный контроль государств бывшего Советского Союза.

Много лет Россия старалась контролировать и влиять на политические настроения официального Киева, а когда Украина окончательно определилась со своим проевропейским вектором внешней политики, Москва применила «язык оружия и насилия».

20 февраля 2014 — день, когда соседняя страна, Российская Федерация, начала реализацию коварной, тщательно спланированной военной операции по захвату суверенных территорий Украины. Оккупация Крымского полуострова — лишь промежуточный этап, который должен был приблизить Россию к конечной цели — уничтожение Украины как суверенного государства.

Демократическому обществу даже сложно было представить, что в то время, когда весь мир консолидируется для решения общих глобальных проблем и дальнейшего развития человечества, кто-то может пренебрегать фундаментальными принципами международного права, оккупируя территории соседних государств.

Реальность оказалась намного жестче — вторжение российских оккупационных войск в украинские города и села АР Крым, Луганской и Донецкой областей несло с собой смерть и сплошное разрушение и разграбление захваченных территорий.

Азербайджанцы, как никто, могут представить этот ужас: еще сегодня ты живешь в собственном доме, собираешь детей в школу, идешь на работу, вечером с семьей обсуждаешь планы на выходные, а завтра вынужден бежать от оккупации, оставляя со слезами на глазах свое имущество, родной дом и землю, где ты родился и вырос.

Во время российской оккупации, многие украинские семьи, которые проживали в АР Крым, были вынуждены спешно выехать на материковую часть Украины, другие — столкнулись с печальной альтернативой: признать оккупационную российскую власть или оставить родной дом в поисках лучшей жизни. Практически для всех жителей полуострова этот выбор был и остается сложным, для многих — это был выбор без выбора. Были и те, кто сначала поддерживал оккупацию и верил в то, что «русский мир» принесет достаток и благополучие. Однако совсем скоро русская сказка завершилась: вместо обещанных «русских пряников», крымчане получили полицейские и армейские плети, полную неопределенность в своем будущем, а также перспективы, что их дети могут поехать продвигать имперские интересы Кремля в Сирию, Ливию и другие горячие точки планеты.

Российская оккупация полуострова привела к новой масштабной волне притеснений коренного народа — крымских татар. Так, 26 апреля 2016 года Верховный суд временно оккупированного Россией Крыма запретил деятельность представительного органа крымских татар — Меджлиса. Этим решением РФ нарушила Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Декларацию ООН о правах коренных народов.

Все, кто, так или иначе, идентифицировал себя как украинец, кто скрыто или открыто осуждал действия РФ, подвергались притеснениям и репрессиям. Физическое насилие, сфабрикованные обвинения, аресты, заключения — все это стало повседневной практикой для российской преступной власти в Крыму. К сожалению, эта тенденция продолжается и сегодня.

Незаконное лишение свободы, политически мотивированное уголовное преследование, преследование по религиозному признаку, нечеловеческое обращение с задержанными, пытки, принуждение к получению российского гражданства и депортация с полуострова за отказ его получать, ограничение образования на других языках, кроме русского, ограничение свободного передвижения крымчан на материковую часть Украины и т.д. — таковы нынешние реалии жизни в оккупированном Крыму.

Созданные на временно оккупированных территориях Украины незаконные органы власти РФ продолжают своевольно распоряжаться государственным имуществом Украины и имуществом украинских граждан, которое находится на этих территориях. Стоит только вспомнить, как общеизвестный на постсоветском пространстве международный детский центр «Артек» в 2014 году был присвоен, то есть — украден, оккупационными властями РФ, а в декабре прошлого года «с молотка» пошел украинский концерн по производству вина «Массандра». Таких примеров можно привести много, но эти потери экономического характера несоизмеримы с потерями человеческими.

20 февраля 2014 не просто дата начала вооруженной агрессии РФ против Украины, это день, когда своими действиями РФ лишила украинский народ спокойной и мирной жизни. Этот день вошел в современную историю, как день разрушения установленного мирового правопорядка и цивилизованного развития человечества, которые были установлены после окончания Второй мировой войны.

Но мы, украинцы, как и азербайджанцы, знаем, что правда на нашей стороне. Азербайджанцы десятками лет ждали, чтобы азербайджанский флаг вновь был поднят в оккупированной Шуше. Так и мы верим, что настанет тот день, когда флаг Украины будет гордо развиваться в освобожденном Севастополе, потому что Крым — это Украина!

Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский